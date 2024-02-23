Екатеринбургский состав ГИБДД возглавил Роман Ярыш

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У екатеринбургских госавтоинспекторов появился новый начальник. На должность руководителя состава назначили Романа Ярыша.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе городского УМВД, Роман Ярыш начал работу в органах внутренних дел в 2002 году после более чем десятилетней службы в ВС РФ. Он прошёл путь от помощника командира отдельной роты ГИБДД УВД Верх-Исетского района до командира полка ДПС ГИБДД УМВД по городу.В 2013 году он вступил в ряды вневедомственной охраны, где до апреля 2017 года служил в должности командира полка УВО по Екатеринбургу. Затем он вернулся в ГИБДД на должность командира городского полка ДПС, и в феврале 2020 года его перевели в Первоуральск, где он проработал до настоящего времени.Сегодня, после того, как его представили личному составу екатеринбургской Госавтоинспекции, он официально приступил к исполнению новых обязанностей.