Мэрия Екатеринбурга обвинила автомобилистов в задержке общественного транспорта





– рассказали «Вечерним ведомостям» в мэрии. «Всего подобных случаев зафиксировано более 400. Трамваи горожане задержали 213 раз, троллейбусы – 199»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургская мэрия нашла виновных в задержке общественного транспорта. Администрация уральской столицы, ссылаясь на данные «Гортранса», сообщила, что с начала года автомобилисты задержали троллейбусы и трамваи на 232 часа.Там также сообщили, что похожая ситуация сложилась и в прошлом году, когда екатеринбуржцы, по заверению городских властей, вызывали более 2,5 тысячи неполадок, из-за которых задержка в графике движения общественного транспорта в сумме составила 2000 часов. Среди главных причин задержек выезд автомобилей на трамвайные рельсы и аварии с общественным транспортом по вине нарушителей ПДД. Также нередко причиной задержки транспорта становились вещи, оставленные забывчивыми пассажирами.В связи с этим юристы екатеринбургской администрации приступили к разработке законопроекта, который предполагает включение выезда автомобилей на трамвайные пути в список административных правонарушений. За такой проступок водителей хотят наказывать штрафом. Его размер ещё не определен, но власти рассчитывают, что он должен будет обить всякую охоту двигаться по предназначенным для общественного транспорта зонам. Ожидается, что такое нововведение снизит количество ДТП.