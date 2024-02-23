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В Екатеринбурге линию метро планируют продлить до перекрестка улиц Щербакова – Лыжников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге основную линию метро планируют продлить до перекрестка улиц Щербакова – Лыжников. Проект планировки территории выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии.
Тем же проектом планируется строительство нового трамвайного кольца, которое планирует разместить между рекой Исетью и долгостроем на Щербакова. Заезжать на него, согласно проект межевания, трамваи будут с улицы Лыжников. Ожидается, что трамвайное кольцо станет частью линии, которая пойдёт в Новокольцовский.
Информации о сроках строительства пока нет.
Общественные обсуждения будут проводиться до 12 марта 2024 года.
Тем же проектом планируется строительство нового трамвайного кольца, которое планирует разместить между рекой Исетью и долгостроем на Щербакова. Заезжать на него, согласно проект межевания, трамваи будут с улицы Лыжников. Ожидается, что трамвайное кольцо станет частью линии, которая пойдёт в Новокольцовский.
Проектная документация
Информации о сроках строительства пока нет.
Общественные обсуждения будут проводиться до 12 марта 2024 года.
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