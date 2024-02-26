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Пропавшего в октябре прошлого года екатеринбуржца нашли мёртвым
Фото: Вечерние ведомости
Пропавшего в октябре прошлого года 21-летнего екатеринбуржца, который, по заверениям родных, уходил забирать заказ из пункта выдачи, нашли мёртвым.
О его смерти сообщили волонтёры поискового отряда «Прорыв», участвовавшие в розыски молодого человека. В свердловском главке МВД «КП-Екатеринбург» информацию об обнаружении тела подтвердили, добавив, что его нашли 25 октября.
Криминала в его смерти пока не усматривают. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СК по Свердловской области.
О его смерти сообщили волонтёры поискового отряда «Прорыв», участвовавшие в розыски молодого человека. В свердловском главке МВД «КП-Екатеринбург» информацию об обнаружении тела подтвердили, добавив, что его нашли 25 октября.
Криминала в его смерти пока не усматривают. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СК по Свердловской области.
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