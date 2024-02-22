В Екатеринбурге нашли трёхлетнюю девочку, которую отец прятал от матери





– сообщили приставы. «Благодаря умелой организации работы судебного пристава-исполнителя по розыску решение суда было исполнено в полном объеме и в кратчайшие сроки, а передача ребёнка проходила в спокойной, доброжелательной для ребёнка обстановке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Судебные приставы нашли трёхлетнюю девочку, которую отец прятал от матери. Она жила с бабушкой в многоквартирном доме по адресу переулок Трамвайный в Железнодорожном районе в Екатеринбурге.По решению суда отец был обязан передать ребёнка матери, но отказался делать это. Так как по адресу регистрации мужчину могли найти, он оставил малышку у своей матери, которая жила в квартире своей дочери – родной тёти разыскиваемой девочки, рассказали «Вечерним ведомостям» в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП по региону.