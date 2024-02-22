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В Екатеринбурге нашли трёхлетнюю девочку, которую отец прятал от матери
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Судебные приставы нашли трёхлетнюю девочку, которую отец прятал от матери. Она жила с бабушкой в многоквартирном доме по адресу переулок Трамвайный в Железнодорожном районе в Екатеринбурге.
По решению суда отец был обязан передать ребёнка матери, но отказался делать это. Так как по адресу регистрации мужчину могли найти, он оставил малышку у своей матери, которая жила в квартире своей дочери – родной тёти разыскиваемой девочки, рассказали «Вечерним ведомостям» в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП по региону.
По решению суда отец был обязан передать ребёнка матери, но отказался делать это. Так как по адресу регистрации мужчину могли найти, он оставил малышку у своей матери, которая жила в квартире своей дочери – родной тёти разыскиваемой девочки, рассказали «Вечерним ведомостям» в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП по региону.
«Благодаря умелой организации работы судебного пристава-исполнителя по розыску решение суда было исполнено в полном объеме и в кратчайшие сроки, а передача ребёнка проходила в спокойной, доброжелательной для ребёнка обстановке»,
– сообщили приставы.
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