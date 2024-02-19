За катетер в теле новорождённого с ОДКБ взыскали 1,8 миллиона морального вреда





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры. «По итогам рассмотрения гражданского дела Ленинский районный суд Екатеринбурга, с учетом позиции прокурора, вынес решение о взыскании с лечебного учреждения компенсации морального вреда в пользу истца в сумме 1,8 млн рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с Областного перинатального центра ОДКБ 1,8 миллиона рублей морального вреда в пользу родителей малыша, родившегося в июне 2022 года с дыхательной недостаточностью.Так как новорождённому была необходима постоянная респираторная поддержка, его перевели в реанимацию, где при попытке установить катетер, оторвался его фрагмент, который остался внутри тела ребёнка. В учреждении малыша оперировали дважды, пытаясь удалить «обломок» катетера. Достать его смогли лишь московские врачи в августе 2022 года.Судебный акт не вступил в законную силу.