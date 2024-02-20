В Туринске на 16 улицах ночью не работало дорожное освещение





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Выездная проверка показала, что в нарушение требований статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" на улицах Ленина, Спорта, Социалистическая, Путейцев, Гагарина, Декабристов, Ивашева, 8 Марта, Ногина, Павлика Морозова, Чапаева, Калинина, Ватомова, Революции, Косогорная, Освобождения в Туринске ежедневно проводилось отключение уличного освещения в 01.00»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Туринске в ночное время ежедневно отключалось дорожное освещение на 16 улицах. Об этом стало известно благодаря статистическим данным по ДТП и жалобе местного жителя.Ещё в ноябре 2023 года сотрудники туринской прокуратуры вместе с инспекторами ГИБДД проверили улицы, которые не освещались ночью.По результатам проверке главе администрации Туринского городского округа ведомство было вынесено представление об устранении нарушений законодательства. По данным прокуратуры, теперь в Туринске уличное освещение в ночное время не отключают.