Дорожники отчитались о 40-процентной готовности продолжения свердловской трассы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжается строительство дороги, которая продлит скоростную трассу М-12 «Восток». Её строители утверждают, что дорога готова уже больше, чем на 40 процентов.Строительство трассы Дюртюли – Ачит в Свердловской области включает две развязки, 5 мостов и 7 путепроводов. Этот участок длиной 43 километров войдёт в состав продолжения скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. После сдачи объекта общая протяженность М-12 составит 275 километров, охватывая Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область.Сейчас работы на новом участке трассы включают создание насыпи земляного полотна и работу с нестабильными грунтами. Особое внимание уделяется замене грунта на болотистых участках для обеспечения устойчивости конструкции. На строительстве искусственных сооружений, включая мост через реку Большая Сарана, продолжаются армирование, бетонирование и сборка металлоконструкций. Работы также включают переустройство коммуникаций и строительство освещения и электроснабжения, как поясняет государственная компания «Автодор».Общее число работников на объекте составляет 578 человек. В работах задействовано более 100 единиц техники. Завершить строительство дороги и открыть движение по всей М-12 «Восток» от города Дюртюли до поселка Ачит планируется в конце 2024 года.