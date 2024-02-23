Возрастное ограничение 18+

Свердловский Минздрав обязали создать пост скорой помощи вблизи двух посёлков

17.01 Понедельник, 26 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура через суд обязала свердловский Минздрав создать пост скорой медицинской помощи вблизи посёлков Красноглинный и Первомайский в Серовском районе.

До этого жители этих населённых пунктов заявляли, что из-за удалённости посёлков от ближайших пунктов скорой помощи, ожидание прибытия бригады медиков превышает норматив в 20 минут. Согласно расписанию, в будние дни им помогают местные фельдшерско-акушерских пункты, а в выходные – бригады отделения неотложной медицинской помощи, которые расположены в Серове.

В связи с этим прокуратура направила иск к региональному министерству здравоохранения. Свердловский областной суд его полностью удовлетворил, возложив на ведомство обязанность создать дополнительно филиал (пост) скорой медицинской помощи в течение двух лет с момента вступления решения суда в законную силу.

«Постановление суда вступило в законную силу. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле Серовской городской прокуратуры»,

– подчеркнули в пресс-службе свердловской прокуратуры.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Сотрудники кушвинской скорой заявили, что им не дают работать
23 февраля 2024
Следственный отдел Богдановича заинтересовался нападением на сотрудника скорой помощи
24 февраля 2024
Более двух десятков водителей Каменска-Уральского лишили прав по медицинским причинам
21 февраля 2024
В свердловском Минздраве прокомментировали заявления сотрудников кушвинской скорой
23 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Подсудимый «экс-лидер ОПГ», который 17 раз подряд не пришел в суд, появился в другом процессе

…В другом статусе, из другого региона и с другими показаниями
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:01 Свердловский Минздрав обязали создать пост скорой помощи вблизи двух посёлков
16:45 Причиной гибели екатеринбургской зоозащитницы и её дочки могла стать забитая вентиляция
16:07 В екатеринбургский «Пекин» приехала полиция
15:47 Пропавшую жительницу Красноуфимска нашли в Первоуральске
15:09 Жительницу Среднеуральска выдали замуж без её ведома
14:29 Уральские таможенники приглашают бизнес в проект «Зелёный коридор»
13:56 Ситуацией в екатеринбургском ТЦ «Пекин» заинтересовалось консульство Киргизии
13:34 В свердловской деревне Гайны по требованию прокуратуры заменили трубы
13:12 Работавший за еду у свердловского фермера белорус остался в России по просьбе СК
12:29 Новые автобусы будут обслуживать отдалённые районы уральской столицы
12:09 В Екатеринбурге продавцы с «Таганского ряда» устроили забастовку
11:42 «Уральские авиалинии» опровергли сообщения о рождении ребёнка на их борту
11:08 Свердловский фермер назвал обвинения в трудовом рабстве клеветой
10:34 В Первоуральске перебегавший через дорогу девятилетний мальчик угодил под машину
09:57 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Богдановиче
09:28 Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
19:30 ХК «Автомобилист» завершил регулярный сезон КХЛ сухой победой над «Локомотивом»
19:06 В Свердловской области машина с детьми перевернулась на дублере Тюменского тракта
17:33 Свердловчанин, вернувшийся из зоны боевых действий, написал книгу
16:51 В Нижнем Тагиле мужчина на снегоходе сбил отдыхающую на лыжной базе
15:19 В Свердловской области из-за ДТП движение временно организовано в одну полосу на Тюменском тракте
15:00 Дом культуры им. А.М. Горького в Екатеринбурге продают за 319,7 миллионов рублей
13:42 Осуждённый за убийство бабушки екатеринбургский экс-депутат уехал в зону боевых действий
12:53 Каждый второй екатеринбуржец пользуется налоговыми вычетами
11:56 Уральский опыт зимнего тушения тлеющих торфяников перенимают в других регионах
10:22 В Екатеринбурге потушили крупный пожар площадью 650 «квадратов»
Все новости Свердловской области
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
11:45 Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
17:38 Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
17:09 Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
17:03 В России резко вырос спрос на психологов
16:05 Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
15:03 В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие
14:41 В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
14:32 В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
Все новости России и мира
17:01 Свердловский Минздрав обязали создать пост скорой помощи вблизи двух посёлков
16:45 Причиной гибели екатеринбургской зоозащитницы и её дочки могла стать забитая вентиляция
16:07 В екатеринбургский «Пекин» приехала полиция
15:47 Пропавшую жительницу Красноуфимска нашли в Первоуральске
15:09 Жительницу Среднеуральска выдали замуж без её ведома
14:47 Росреестр Прикамья рассказал, что делать, если информация об объектах недвижимости отсутствует на Госуслугах
14:44 Ученые ПНИПУ нашли способ сделать транспортировку водорода тише
14:29 Уральские таможенники приглашают бизнес в проект «Зелёный коридор»
13:56 Ситуацией в екатеринбургском ТЦ «Пекин» заинтересовалось консульство Киргизии
13:34 В свердловской деревне Гайны по требованию прокуратуры заменили трубы
13:12 Работавший за еду у свердловского фермера белорус остался в России по просьбе СК
12:29 Новые автобусы будут обслуживать отдалённые районы уральской столицы
12:09 В Екатеринбурге продавцы с «Таганского ряда» устроили забастовку
11:42 «Уральские авиалинии» опровергли сообщения о рождении ребёнка на их борту
11:08 Свердловский фермер назвал обвинения в трудовом рабстве клеветой
10:34 В Первоуральске перебегавший через дорогу девятилетний мальчик угодил под машину
10:28 Судебные приставы помогли пермячке восстановить репутацию
09:57 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Богдановиче
09:28 Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
19:30 ХК «Автомобилист» завершил регулярный сезон КХЛ сухой победой над «Локомотивом»
19:06 В Свердловской области машина с детьми перевернулась на дублере Тюменского тракта
17:33 Свердловчанин, вернувшийся из зоны боевых действий, написал книгу
16:51 В Нижнем Тагиле мужчина на снегоходе сбил отдыхающую на лыжной базе
15:19 В Свердловской области из-за ДТП движение временно организовано в одну полосу на Тюменском тракте
15:00 Дом культуры им. А.М. Горького в Екатеринбурге продают за 319,7 миллионов рублей
13:42 Осуждённый за убийство бабушки екатеринбургский экс-депутат уехал в зону боевых действий
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK