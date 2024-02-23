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Свердловский Минздрав обязали создать пост скорой помощи вблизи двух посёлков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура через суд обязала свердловский Минздрав создать пост скорой медицинской помощи вблизи посёлков Красноглинный и Первомайский в Серовском районе.
До этого жители этих населённых пунктов заявляли, что из-за удалённости посёлков от ближайших пунктов скорой помощи, ожидание прибытия бригады медиков превышает норматив в 20 минут. Согласно расписанию, в будние дни им помогают местные фельдшерско-акушерских пункты, а в выходные – бригады отделения неотложной медицинской помощи, которые расположены в Серове.
В связи с этим прокуратура направила иск к региональному министерству здравоохранения. Свердловский областной суд его полностью удовлетворил, возложив на ведомство обязанность создать дополнительно филиал (пост) скорой медицинской помощи в течение двух лет с момента вступления решения суда в законную силу.
До этого жители этих населённых пунктов заявляли, что из-за удалённости посёлков от ближайших пунктов скорой помощи, ожидание прибытия бригады медиков превышает норматив в 20 минут. Согласно расписанию, в будние дни им помогают местные фельдшерско-акушерских пункты, а в выходные – бригады отделения неотложной медицинской помощи, которые расположены в Серове.
В связи с этим прокуратура направила иск к региональному министерству здравоохранения. Свердловский областной суд его полностью удовлетворил, возложив на ведомство обязанность создать дополнительно филиал (пост) скорой медицинской помощи в течение двух лет с момента вступления решения суда в законную силу.
«Постановление суда вступило в законную силу. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле Серовской городской прокуратуры»,
– подчеркнули в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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