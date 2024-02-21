Возрастное ограничение 18+
Жительницу Среднеуральска выдали замуж без её ведома
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жительницу Среднеуральска выдали замуж за гражданина Таджикистана без её ведома. О вступлении в брак с незнакомцем она узнала, зайдя на «Госуслуги».
Как оказалась, неизвестная женщина воспользовалась утерянным девушкой в мае 2023 года паспортом и, выдавая себя за жительницу Среднеуральска, вышла за муж за гражданина Таджикистана. Фотография другого человека в паспорте сотрудника ЗАГСа видимо никак не смутила. Причём новый паспорт девушка получила 6 июня 2023 года, а брак зарегистрировали 14 сентября 2023 года.
Девушка, узнав о своём браке, обратилась в полицию, но там ей отказались в возбуждении уголовного дела, посоветовав обратиться суд, который уже признал её брак недействительным. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Как оказалась, неизвестная женщина воспользовалась утерянным девушкой в мае 2023 года паспортом и, выдавая себя за жительницу Среднеуральска, вышла за муж за гражданина Таджикистана. Фотография другого человека в паспорте сотрудника ЗАГСа видимо никак не смутила. Причём новый паспорт девушка получила 6 июня 2023 года, а брак зарегистрировали 14 сентября 2023 года.
Девушка, узнав о своём браке, обратилась в полицию, но там ей отказались в возбуждении уголовного дела, посоветовав обратиться суд, который уже признал её брак недействительным. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Верхней Салде местную жительницу приговорили к лишению свободы за убийство сожителя
21 февраля 2024
21 февраля 2024