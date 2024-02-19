Возрастное ограничение 18+
«Уральские авиалинии» опровергли сообщения о рождении ребёнка на их борту
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Уральские авиалинии» опровергли информацию о рождении ребёнка на борту самолёта, вылетевшего по рейсу Екатеринбург – Ташкент.
О рождении ребёнка рассказав блогер, заявивший, что у девушки начались роды, когда высота полёта достигла 10 000 метров. По его словам, медика на борту не оказалось, но пассажирка родила благополучно.
В авиакомпании эту информацию опровергли, заявив, что у девушки на этой высоте случились схватки, но потом, со слов самой роженицы, они утихли. По данным «Уральских авиалиний» пассажирку забрали на «скорой» в аэропорту Ташкента.
О рождении ребёнка рассказав блогер, заявивший, что у девушки начались роды, когда высота полёта достигла 10 000 метров. По его словам, медика на борту не оказалось, но пассажирка родила благополучно.
В авиакомпании эту информацию опровергли, заявив, что у девушки на этой высоте случились схватки, но потом, со слов самой роженицы, они утихли. По данным «Уральских авиалиний» пассажирку забрали на «скорой» в аэропорту Ташкента.
«Беременная пассажирка пожаловалась на боли внизу живота. Ее усадили на свободный ряд кресел в хвостовой части салона, предложили чай, воду. Пассажирка заверила экипаж, что боли утихли. Незапланированной посадки не потребовалось, воздушное судно проследовало в пункт назначения»,
– рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пассажиры рейса «Сургут – Екатеринбург» устроили на борту дебош
19 февраля 2024
19 февраля 2024
В Сысерти мужчина на УАЗ «Патриоте» сбил 12-летнего мальчика
19 февраля 2024
19 февраля 2024