«Уральские авиалинии» опровергли сообщения о рождении ребёнка на их борту





– рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. «Беременная пассажирка пожаловалась на боли внизу живота. Ее усадили на свободный ряд кресел в хвостовой части салона, предложили чай, воду. Пассажирка заверила экипаж, что боли утихли. Незапланированной посадки не потребовалось, воздушное судно проследовало в пункт назначения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«Уральские авиалинии» опровергли информацию о рождении ребёнка на борту самолёта, вылетевшего по рейсу Екатеринбург – Ташкент.О рождении ребёнка рассказав блогер, заявивший, что у девушки начались роды, когда высота полёта достигла 10 000 метров. По его словам, медика на борту не оказалось, но пассажирка родила благополучно.В авиакомпании эту информацию опровергли, заявив, что у девушки на этой высоте случились схватки, но потом, со слов самой роженицы, они утихли. По данным «Уральских авиалиний» пассажирку забрали на «скорой» в аэропорту Ташкента.