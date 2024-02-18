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Свердловчанин, вернувшийся из зоны боевых действий, написал книгу
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В 2022 году за мошенничество был осужден бизнесмен из Екатеринбурга, Даниил Туленков. После он добровольцем отправился в зону боевых действий, где начал писать книгу. В своей книге Туленков рассказывает о патриотизме и зэках. Об этом сообщило издание ЕАН.
Даниил Туленков был осужден Кировским судом Екатеринбурга за мошенничество в 2022 году, хотя он настаивает на своей невиновности. Отбывая наказание в ИК № 53 в Верхотурье, он решил добровольно отправиться на фронт и присоединился к подразделению Минобороны «Шторм Z».
«Тюремная среда подчеркнуто неидеологична, со скептицизмом относится к таким явлениям как патриотизм. Все, что исходит от власти и общества, тюремной средой, которая представляет собой классическую антисистему в гумилевском смысле этого слова, воспринимается как чуждые идеи, гасится, подавляется. Многие бравировали: "Мы здесь только ради амнистии, нас не интересуют громкие пафосные лозунги"»,
- рассказывает Туленков.
Даниил Туленков был осужден Кировским судом Екатеринбурга за мошенничество в 2022 году, хотя он настаивает на своей невиновности. Отбывая наказание в ИК № 53 в Верхотурье, он решил добровольно отправиться на фронт и присоединился к подразделению Минобороны «Шторм Z».
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