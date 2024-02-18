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Свердловчанин, вернувшийся из зоны боевых действий, написал книгу

17.33 Воскресенье, 25 февраля 2024
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В 2022 году за мошенничество был осужден бизнесмен из Екатеринбурга, Даниил Туленков. После он добровольцем отправился в зону боевых действий, где начал писать книгу. В своей книге Туленков рассказывает о патриотизме и зэках. Об этом сообщило издание ЕАН.

«Тюремная среда подчеркнуто неидеологична, со скептицизмом относится к таким явлениям как патриотизм. Все, что исходит от власти и общества, тюремной средой, которая представляет собой классическую антисистему в гумилевском смысле этого слова, воспринимается как чуждые идеи, гасится, подавляется. Многие бравировали: "Мы здесь только ради амнистии, нас не интересуют громкие пафосные лозунги"»,
- рассказывает Туленков.


Даниил Туленков был осужден Кировским судом Екатеринбурга за мошенничество в 2022 году, хотя он настаивает на своей невиновности. Отбывая наказание в ИК № 53 в Верхотурье, он решил добровольно отправиться на фронт и присоединился к подразделению Минобороны «Шторм Z».

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:33 Свердловчанин, вернувшийся из зоны боевых действий, написал книгу
16:51 В Нижнем Тагиле мужчина на снегоходе сбил отдыхающую на лыжной базе
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15:00 Дом культуры им. А.М. Горького в Екатеринбурге продают за 319,7 миллионов рублей
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11:56 Уральский опыт зимнего тушения тлеющих торфяников перенимают в других регионах
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09:58 Большинство задержанных екатеринбургской полицией 24 февраля отпустили, взяв письменные объяснения
18:50 В Свердловской области не могут найти женщину, которая ехала на работу на своей машине
17:32 В Свердловской области ожидается сильный ветер 25 февраля
16:27 В Свердловской области 20 предприятий и депутат попали под санкции ЕС и США
15:50 Свердловская область вошла в топ по заявкам на участие в ДЭГ
14:35 С начала 2024 года в Свердловской области произошло более 300 пожаров в жилом секторе
13:54 Администрация Екатеринбурга предлагает присоединиться собачникам к проекту «Желтая лента»
12:23 Следственный отдел Богдановича заинтересовался нападением на сотрудника скорой помощи
11:53 Екатеринбурггаз не нашел утечку газа в квартире погибшей зоозащитницы
10:40 На территории екатеринбургской ИК-2 найдены свертки с телефонами
09:56 В Екатеринбурге пожарные спасли 14 человек, в том числе одного ребенок
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14:33 В Екатеринбурге молодой человек, унёсший без оплаты из пункта выдачи куртку, оплатил товар
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