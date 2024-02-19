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Дом культуры им. А.М. Горького в Екатеринбурге продают за 319,7 миллионов рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге был выставлен на продажу Дом культуры им. А. М. Горького (ул. Первомайская, 24А), являющееся объектом культурного наследия регионального значения. Год завершения строительства 1926.
Площадь здания составляет 2664 квадратных метров, а цена выставлена в размере 319 716 000 рублей. На объявление о продаже на сайте Avit обратило внимание издание URA.RU.
В 2020 году здание уже продавали. Тогда его стоимость была 150 миллионов рублей.
Площадь здания составляет 2664 квадратных метров, а цена выставлена в размере 319 716 000 рублей. На объявление о продаже на сайте Avit обратило внимание издание URA.RU.
В 2020 году здание уже продавали. Тогда его стоимость была 150 миллионов рублей.
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