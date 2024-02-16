Администрация Екатеринбурга предлагает присоединиться собачникам к проекту «Желтая лента»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Екатеринбург присоединяется к проекту «Желтая лента», об этом рассказал информационный портал города. Это международная инициатива, которая позволяет владельцам рассказать прохожим об особенностях своей собаки и оградить ее от нежелательных встреч с другими питомцами и людьми.Желтая лента, которая может быть привязана к ошейнику или к поводку, может означать:- собака болеет или находится в восстановительном периоде после операции;- собака робкая, пугливая;- у собаки течка;- собака может проявлять агрессию по отношению к другим животным;- у собаки есть особенности здоровья (например, она глухая или слепая);- собака в данный момент тренируется или обучается чему-то новому.«Если вы видите пса с желтым бантиком на ошейнике или поводке, это животное, которому необходимо свободное пространство. Соблюдайте дистанцию или дайте собаке с хозяином время отойти в сторону. Множество конфликтных ситуаций удастся избежать заранее, если люди будут знать о существовании такого проекта», — отмечает «Официальный портал Екатеринбурга».