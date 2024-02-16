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Администрация Екатеринбурга предлагает присоединиться собачникам к проекту «Желтая лента»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбург присоединяется к проекту «Желтая лента», об этом рассказал информационный портал города. Это международная инициатива, которая позволяет владельцам рассказать прохожим об особенностях своей собаки и оградить ее от нежелательных встреч с другими питомцами и людьми.
Желтая лента, которая может быть привязана к ошейнику или к поводку, может означать:
- собака болеет или находится в восстановительном периоде после операции;
- собака робкая, пугливая;
- у собаки течка;
- собака может проявлять агрессию по отношению к другим животным;
- у собаки есть особенности здоровья (например, она глухая или слепая);
- собака в данный момент тренируется или обучается чему-то новому.
«Если вы видите пса с желтым бантиком на ошейнике или поводке, это животное, которому необходимо свободное пространство. Соблюдайте дистанцию или дайте собаке с хозяином время отойти в сторону. Множество конфликтных ситуаций удастся избежать заранее, если люди будут знать о существовании такого проекта», — отмечает «Официальный портал Екатеринбурга».
Желтая лента, которая может быть привязана к ошейнику или к поводку, может означать:
- собака болеет или находится в восстановительном периоде после операции;
- собака робкая, пугливая;
- у собаки течка;
- собака может проявлять агрессию по отношению к другим животным;
- у собаки есть особенности здоровья (например, она глухая или слепая);
- собака в данный момент тренируется или обучается чему-то новому.
«Если вы видите пса с желтым бантиком на ошейнике или поводке, это животное, которому необходимо свободное пространство. Соблюдайте дистанцию или дайте собаке с хозяином время отойти в сторону. Множество конфликтных ситуаций удастся избежать заранее, если люди будут знать о существовании такого проекта», — отмечает «Официальный портал Екатеринбурга».
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