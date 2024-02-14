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В Екатеринбурге молодой человек, унёсший без оплаты из пункта выдачи куртку, оплатил товар
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге молодой человек вернулся в пункт выдачи Wildberries на Уралмаше, откуда «случайно» унёс без оплаты куртку, когда убегал в компании своего приятеля.
Ранее сотрудница пункта выдачи рассказала в сообществе «Инцидент Екатеринбург», что молодые люди якобы пошли мерить куртку в примерочной, но потом убежали, да «так, что пятки сверкали». Позже работница сообщила, что парень вернулся и оплатил товар.
Ранее сотрудница пункта выдачи рассказала в сообществе «Инцидент Екатеринбург», что молодые люди якобы пошли мерить куртку в примерочной, но потом убежали, да «так, что пятки сверкали». Позже работница сообщила, что парень вернулся и оплатил товар.
«Все хорошо, он оплатил куртку, конфликт исчерпан, всем спасибо»,
– сказала девушка.
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