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Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области до 27 февраля

11.01 Пятница, 23 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» объявили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области. Отменить его должны будут 27 февраля.

«С 21 февраля до 27 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».


В регионе объявлен НМУ первой степени опасности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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