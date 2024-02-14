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Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области до 27 февраля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» объявили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области. Отменить его должны будут 27 февраля.
В регионе объявлен НМУ первой степени опасности.
«С 21 февраля до 27 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
В регионе объявлен НМУ первой степени опасности.
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