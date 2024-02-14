Опытом реабилитации детей с инвалидностью поделилась Свердловская область на выставке «Россия»





– приводят слова министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова в ДИПе. «Свердловская область более семи лет является пилотным регионом министерства труда и социальной защиты РФ и по формированию и развитию системы комплексной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, в том числе детей. Регионом пройден большой путь от отработки подходов к формированию системы комплексной реабилитации до оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации с использованием электронного сертификата детям, которым категорию инвалидности установили впервые»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская область поделилась своим опытом реабилитации и абилитации детей с особыми потребностями в рамках стенда «Новые подходы к развитию системы комплексной реабилитации граждан с инвалидностью» на выставке «Россия».По его словам, в регионе есть 11 организацией, которые проводят курс комплексной реабилитации детям в возрасте от 4 до 7 лет с первичной инвалидностью. Он подчеркнул, что по завершению курса у 91% детей формируются навыки самостоятельного обслуживания в быту, соблюдения личной гигиены, пользования общественным транспортом и ориентировки в городской инфраструктуре.