После некрасивого случая екатеринбургская ветклиника дала список полезных адресов

1. Центр реабилитации животных на базе УрГАУ

2. фонд помощи бездомным животным helpanimals_ekb

3. Проект Благотворительного фонда «зООзащита» от ЕМУП «Спецавтобаза» и Комитета по экологии и природопользованию Администрации Екатеринбурга

4. teapets.ru

5. Приют «у Кейт

6. bigdog_ekb

7. lapodai



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ветеринарная клиника «Хатико» сегодня припомнила один случай из практики, произошедший месяц назад. Он касался сильно травмированной собаки, которую ветеринарам фактически подкинули.В середине январе с промёрзшей на трассе собакой в «Хатико» приехали сердобольные уральцы, которые не смогли проехать мимо погибающего животного. Однако, на этом их силы на добрые поступки закончились. Узнав, что подобранке нужны анализы, лечение и операция, причём не из недешёвых, они клинику покинули, собаку оставив зоодокторам.В таких случаях «бесхозных» животных некоторые ветклиники могут и усыпить. В «Хатико» поступили иначе: собаку оставили на стационаре и необходимые процедуры провели за свой счёт. Затем договорились с «Зоозащитой» о том, чтобы брошенку благотворительный фонд взял под свою опеку, обеспечил проведением операции и дальнейшим уходом.В связи с этим случаем и в желании предупредить подобные в дальнейшем, «Хатико» поделилась списком организаций, в которые можно обратиться, если вы подобрали раненное или голодающее животное, но не имеет сил, желания или возможности ухаживать за ним и лечить. Вот этот список, далеко неполный, но всё равно полезный: