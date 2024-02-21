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В связи с праздничными днями в Свердловской области изменится график движения электричек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в связи с праздничными днями по случаю Дня защитника отечества изменится график движения электричек. Об этом предупреждают в пресс-службе магистрали.
Сообщается, что в пятницу, 23 февраля, будут ходить электрически, которые курсируют только по выходным. Это:
– № 7077/7078 «Ласточка» Екатеринбург – Верхотурье,
– № 6465/6471 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил.
Также завтра отменяется городской электропоезд Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№6110/6112/6113), который ходит только в рабочие дни.
Кроме этого, изменятся рейсы некоторых «Ласточки»:
– №7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17.24) 22 вместо 23 февраля;
– №7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04.43) 23 вместо 24 февраля;
– №7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17.24) 23 вместо 22 февраля;
– №7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05.40) 24 вместо 23 февраля;
– №7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17.28) 23 вместо 22 февраля;
– №7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03.15) 24 вместо 23 февраля;
– №7079 Екатеринбург – Карпинск (отправление в 17.28) 22 вместо 23 февраля;
– №7080 Карпинск – Екатеринбург (отправление в 02.02) 23 вместо 24 февраля.
В пресс-службе СвЖД отметили, что изменения коснуться и других поездов, поэтому с более подробной информацией они предлагают знакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания» и на станциях.
Сообщается, что в пятницу, 23 февраля, будут ходить электрически, которые курсируют только по выходным. Это:
– № 7077/7078 «Ласточка» Екатеринбург – Верхотурье,
– № 6465/6471 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил.
Также завтра отменяется городской электропоезд Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№6110/6112/6113), который ходит только в рабочие дни.
Кроме этого, изменятся рейсы некоторых «Ласточки»:
– №7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17.24) 22 вместо 23 февраля;
– №7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04.43) 23 вместо 24 февраля;
– №7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17.24) 23 вместо 22 февраля;
– №7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05.40) 24 вместо 23 февраля;
– №7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17.28) 23 вместо 22 февраля;
– №7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03.15) 24 вместо 23 февраля;
– №7079 Екатеринбург – Карпинск (отправление в 17.28) 22 вместо 23 февраля;
– №7080 Карпинск – Екатеринбург (отправление в 02.02) 23 вместо 24 февраля.
В пресс-службе СвЖД отметили, что изменения коснуться и других поездов, поэтому с более подробной информацией они предлагают знакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания» и на станциях.
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