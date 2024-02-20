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В Новоуральске ищут пропавшую накануне 14-летнюю девочку
Фото: МУ МВД России по ЗАТО Новоуральска и посёлка Уральский
В Новоуральске ищут 14-летнюю Марию Полномочных. Вчера, 21 февраля, она ушла на прогулку и не вернулась домой. Сейчас её ищут сотрудники местной полиции и родные.
Пропавшая на вид лет 15-16, среднего телосложения, ростом около 145-155 сантиметров, с серо-зелёными глазами и рыжими с прядями розового цвета волосами. Была одета в чёрную шапку Nike, чёрную куртку, болотного цвета джинсами со смайликами и чёрные берцы. При себе у неё был сотовый телефон.
При обнаружении пропавшей или получении информации о её местонахождении, правоохранителя просят незамедлительно сообщать в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО Новоуральска и посёлка Уральский по телефону: (34370) 4-57-57.
Пропавшая на вид лет 15-16, среднего телосложения, ростом около 145-155 сантиметров, с серо-зелёными глазами и рыжими с прядями розового цвета волосами. Была одета в чёрную шапку Nike, чёрную куртку, болотного цвета джинсами со смайликами и чёрные берцы. При себе у неё был сотовый телефон.
При обнаружении пропавшей или получении информации о её местонахождении, правоохранителя просят незамедлительно сообщать в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО Новоуральска и посёлка Уральский по телефону: (34370) 4-57-57.
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