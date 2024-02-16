С 1 марта троллейбус №37 изменит свой маршрут в Екатеринбурге





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации города. «За последние дни, 21 и 22 февраля, на маршруте № 37 произошло два обрыва контактной сети. Но благодаря аккумуляторам новых троллейбусов происшествия не стали причиной задержек или сбоев в работе общественного транспорта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге у троллейбусного маршрута № 37 «Посадская – Академическая» с 1 марта изменится схема движения. Новый путь следования пройдёт через Университетский микрорайон, сообщили в мэрии.Со следующего месяца маршрут 37-го троллейбуса будет проходить по улицам Посадской, Репина, Малышева и Мира. Сесть на него может будет на остановках «Профессорской», «Педагогической», «Уралобувь» и «Мира». И так как на новой части маршрута отсутствует контактная сесть, курсировать по нему будут недавно прибывшие в уральскую столицу белорусские троллейбусы с возможностью автономного хода.