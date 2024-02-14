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Подросток из Сухого Лога обвинил двух сотрудников ГИБДД в избиении
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Подросток из Сухого Лога обвинил двух сотрудников ГИБДД в издевательствах. По его словам, в ночь на 7 февраля автоинспекторы задержали его, увезли в лес и якобы избили, сняв глумления на видео.
По данным URA.RU в тот вечер 16-летний подростки, гулявшие в позднее время без сопровождения родителей, решили поприкалываться над инспекторами. Они оскорбили их и стали убегать, гаишники побежали за ними. Одному парню удалось сбежать, а второй попался. Сами сотрудники ГИБДД, которых обвинили в издевательствах, уверяют, что они только доставили парня домой и передали родителям.
Позже подростка, обвинившего гаишников в избиении, вызвали в СК, где он рассказал, как его, избитого, снимали на камеру.
Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, комментируя ситуацию пообещал, что руководство главка отреагирует, если информация о противоправных действиях найдёт подтверждение.
По данным URA.RU в тот вечер 16-летний подростки, гулявшие в позднее время без сопровождения родителей, решили поприкалываться над инспекторами. Они оскорбили их и стали убегать, гаишники побежали за ними. Одному парню удалось сбежать, а второй попался. Сами сотрудники ГИБДД, которых обвинили в издевательствах, уверяют, что они только доставили парня домой и передали родителям.
Позже подростка, обвинившего гаишников в избиении, вызвали в СК, где он рассказал, как его, избитого, снимали на камеру.
Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, комментируя ситуацию пообещал, что руководство главка отреагирует, если информация о противоправных действиях найдёт подтверждение.
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