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Первоуральцы грозят принести фекальные воды из подвалов в местный «Водоканал»
Скрин из видео: «Народная команда Первоуральска» / vk.com
Жители города, где в последний год наблюдаются серьёзные коммунальные проблемы, записали видео, в котором пригрозили принести в ППМУП «Водоканал» фекальные воды, которыми затапливает их подвалы.
По словам жителей, все проблемные адреса в муниципальном предприятии знают, поскольку они подали иски, которые сейчас рассматривает городской суд.
Одна из обратившихся, экс-депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова, уже приносила ведро фекалий в местный «Водоканал» в прошлом году, за что её в итоге оштрафовали на 1000 рублей. Сейчас Крылова пишет, что проблемы «Водоканала» возникли из-за действий предыдущего руководства города и муниципального предприятия, а Сергея Матафонова, которого эффектно задержали на прошлой неделе, сделали «козлом отпущения».
По словам жителей, все проблемные адреса в муниципальном предприятии знают, поскольку они подали иски, которые сейчас рассматривает городской суд.
Одна из обратившихся, экс-депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова, уже приносила ведро фекалий в местный «Водоканал» в прошлом году, за что её в итоге оштрафовали на 1000 рублей. Сейчас Крылова пишет, что проблемы «Водоканала» возникли из-за действий предыдущего руководства города и муниципального предприятия, а Сергея Матафонова, которого эффектно задержали на прошлой неделе, сделали «козлом отпущения».
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