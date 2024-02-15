Каждый второй екатеринбуржец планирует изучение иностранного языка в 2024 году





– рассказал Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах».

«Рынок преподавания и изучения иностранных языков в Екатеринбурге очень живой. За последний месяц интерес екатеринбуржцев к иностранным языкам вырос в полтора раза (+66%), а число объявлений преподавателей на платформе выросло на 7% по сравнению с прошлым месяце»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы стали больше интересоваться иностранными языками. Эксперты фиксируют рост спроса на репетиторов с 2020 года, и в 2024 году он продолжается. Только за последний месяц востребованность учителей по иностранным языкам выросла в полтора раза.По данным аналитиков «Авито Услуги», которые они привели «Вечерним ведомостям», почти каждый второй екатеринбуржец (47%) планирует начать изучение иностранного языка в 2024 году. Традиционно английский язык самый популярный. Его хочет изучить каждый третий – 32%. По 6% отдали предпочтение китайскому и немецкому, 5% испанскому и по 3% итальянскому и японскому.