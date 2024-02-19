Екатеринбургским коммунальщикам поручили почистить тротуары и вывезти снег





– сказала Тамара Благодаткова. «Появилось яркое солнце, а ночные температуры существенно отличаются от дневных, за счет этого образуется дополнительная скользкость. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, необходимо чаще обрабатывать тротуары противогололедными материалами. Также очень много работы остается по вывозу снега, который лежит вдоль обочин»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В администрации Екатеринбурге попросили коммунальные службы обратить внимание на тротуары и попросили их сконцентрировать силы на уборке с пешеходных зон накатов (уплотнённый снег) и вывозе из города снежных масс.Накануне председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова вместе с городским прокурором Светланой Кузнецовой оценили качество уборки улиц в Ленинском и Октябрьском районах уральской столицы. По мнению Тамары Благодатковой, после снегопадов городские дороги были приведены в порядок, но всё ещё недостаточно хорошо почищены тротуары. В связи с чем за коммунальщиками закрепили основные задачи – убрать накаты и вывезти снежные массы.Она также подчеркнула, что необходимо усилить взаимодействие администрации и служб ГИБДД для того, чтобы эвакуировать автомобили, мешающие качественной уборке парковочных карманов.