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Обещавшей защищать парки председательнице гордумы Екатеринбурга подарили кусты
Фото: предоставлено жителями Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга
Жители Екатеринбурга решили сделать «подарок» для спикера гордумы Анны Гурарий – в ответ на то, что представительница «Единой России», по их мнению, самоустраняется от решения конфликта вокруг потенциальной застройки Парка 50-летия ВЛКСМ.
Ранее Анна Гурарий выразила готовность сделать Екатеринбургскую гордуму площадкой для решения конфликта и поддержала идею создания рабочей группы с участием жителей Екатеринбурга и представителей разных уровней власти.
21 ноября 2023 года состоялась встреча инициативной группы, которую сформировали жители, с министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом, представителями областного Минстроя и МУГИСО, несколькими городскими чиновниками и депутатами.
Однако с тех пор рабочую группу так и не сформировали, ни одного её заседания не прошло. За это время городская комиссия по правилам землепользования успела перевести 2 гектара в парке, против застройки которых борются местные жители, из зоны ТОП-1 (парки и скверы) в зону ЦС-2 (зона учебных заведений), в которой разрешена застройка. По словам местных жителей, на запросы о начале деятельности рабочей группы спикер гордумы Екатеринбурга не отвечает им уже больше месяца.
Жители Юго-Запада интригующе заявили, что к Международному женскому дню в парке 50-летия ВЛКСМ не исключено появление инсталляций «А воз и ныне там» и «Баба с возу, Гордуме легче».
Ранее Анна Гурарий выразила готовность сделать Екатеринбургскую гордуму площадкой для решения конфликта и поддержала идею создания рабочей группы с участием жителей Екатеринбурга и представителей разных уровней власти.
21 ноября 2023 года состоялась встреча инициативной группы, которую сформировали жители, с министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом, представителями областного Минстроя и МУГИСО, несколькими городскими чиновниками и депутатами.
Однако с тех пор рабочую группу так и не сформировали, ни одного её заседания не прошло. За это время городская комиссия по правилам землепользования успела перевести 2 гектара в парке, против застройки которых борются местные жители, из зоны ТОП-1 (парки и скверы) в зону ЦС-2 (зона учебных заведений), в которой разрешена застройка. По словам местных жителей, на запросы о начале деятельности рабочей группы спикер гордумы Екатеринбурга не отвечает им уже больше месяца.
Жители Юго-Запада интригующе заявили, что к Международному женскому дню в парке 50-летия ВЛКСМ не исключено появление инсталляций «А воз и ныне там» и «Баба с возу, Гордуме легче».
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