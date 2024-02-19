Обещавшей защищать парки председательнице гордумы Екатеринбурга подарили кусты

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга решили сделать «подарок» для спикера гордумы Анны Гурарий – в ответ на то, что представительница «Единой России», по их мнению, самоустраняется от решения конфликта вокруг потенциальной застройки Парка 50-летия ВЛКСМ.Ранее Анна Гурарий выразила готовность сделать Екатеринбургскую гордуму площадкой для решения конфликта и поддержала идею создания рабочей группы с участием жителей Екатеринбурга и представителей разных уровней власти.21 ноября 2023 года состоялась встреча инициативной группы, которую сформировали жители, с министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом, представителями областного Минстроя и МУГИСО, несколькими городскими чиновниками и депутатами.Однако с тех пор рабочую группу так и не сформировали, ни одного её заседания не прошло. За это время городская комиссия по правилам землепользования успела перевести 2 гектара в парке, против застройки которых борются местные жители, из зоны ТОП-1 (парки и скверы) в зону ЦС-2 (зона учебных заведений), в которой разрешена застройка. По словам местных жителей, на запросы о начале деятельности рабочей группы спикер гордумы Екатеринбурга не отвечает им уже больше месяца.Жители Юго-Запада интригующе заявили, что к Международному женскому дню в парке 50-летия ВЛКСМ не исключено появление инсталляций «А воз и ныне там» и «Баба с возу, Гордуме легче».