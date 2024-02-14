Более двух десятков водителей Каменска-Уральского лишили прав по медицинским причинам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В ходу этого надзорного мероприятия выяснилось, что 24 местных жителя управляют транспортными средствами, имея при этом противопоказания медицинского характера. Каждый из них обладал водительскими удостоверениями, которые им не должны были выдавать.Прокурор города направил в суд административные исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами в отношении указанных водителей. В них он разумно отметил, что присутствие на дорогах водителей с медицинскими противопоказаниям, создают опасную для других участников движения обстановку. Иски рассматривал Синарский районный суд города Каменска-Уральского и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Все 24 человека водительских прав были лишены.Судебные акты вступили в законную силу. Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры города, — сообщает прокуратура Свердловской области.