В школьные столовые Байкаловского района продукты доставляли по фальшивым документам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Байкаловском районе выявлена подделка документов по поставкам продуктов в школу. Нарушение обнаружили при проверке соблюдения законодательства, организованной прокуратурой района.Поставщик пищевой продукции предоставил проверяющим документы на продукты питания, не соответствующие оригиналам. Это указало на факт подделки документов, что является серьёзным нарушением установленных правил. Кроме того, производители продукции признались, что не заключали договора на поставку продукции с указанным в бумагах юридическим лицом, как сообщает прокуратура Свердловской области.В связи с этими «открытиями» прокуратура отправила материалы для проведения уголовной проверки в следственные органы. По статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации («Использование заведомо подложного документа») возбуждено два уголовных дела. Расследование их находится под контролем прокуратуры.