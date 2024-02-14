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Синоптики предупреждают о морозе до -33°C в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают о тридцатиградусном морозе в Свердловской области. По их прогнозам, в ночь на грядущий четверг в регионе ночью при прояснении температура воздуха может опуститься до -33°C.
В четверг, 22 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью на севере -18…-13°C, на юге -23…-18°C, при прояснении -33…-28°C. Днём -10…-5°C, в низинах до -15°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -21…-19°C, днём -9…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 23 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -20…-15°C, в горах и низинах до -25°C. Днём -10…-5°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-15°C, днём -8…-6°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 22 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью на севере -18…-13°C, на юге -23…-18°C, при прояснении -33…-28°C. Днём -10…-5°C, в низинах до -15°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -21…-19°C, днём -9…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 23 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -20…-15°C, в горах и низинах до -25°C. Днём -10…-5°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-15°C, днём -8…-6°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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