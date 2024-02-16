В Верхней Пышме для «Львят» открыли трамвайное депо

Фото: «Группа Мовиста»





– подчеркнул Алексей Зотов. «На данный момент специалисты будут проводить техническое обслуживание и ремонт 11 вагонов модели «Львенок», которые курсируют по первому в России межмуниципальному трамвайному маршруту "Екатеринбург – Верхняя Пышма". Рабочие места в депо получат 90 человек»,

Фото: «Группа Мовиста»





– рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун. «При поддержке ВЭБ.РФ полностью создана инфраструктура первого в истории России межмуниципального трамвайного маршрута. Он соединил два города и позволяет преодолеть расстояние в 17 км менее чем за полчаса. Удобство маршрута подтверждается цифрами: только в январе 2024 Верхнепышминский трамвай перевез более 150 тыс. человек, что на 74% больше, чем в январе годом ранее. Таким образом, инвестиции ВЭБа обеспечили повышение качества жизни граждан»,

Фото: «Группа Мовиста»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 21 февраля, в Верхней Пышме состоялось торжественное открытие трамвайного депо, которое будет обсуживать «Львят» – трамваи, курсирующие Екатеринбургом и Верхней Пышмой.В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, мэр Верхней Пышмы Иван Соломин, генеральный директор «Группы Мовиста» Алексей Зотова, а также представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.Евгений Куйвашев, выступая на мероприятии, отметил, что трамвайное депо в Верхней Пышме – это первое современное депо у нас в регионе, и заявил, что рассчитывает на развитие трамвайного движения, в том числе и в Екатеринбурге. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов называл это событие историческим.По словам генерального директора «Группы Мовиста» Алексея Зотова, в строительство комплекса было инвестировано 1,8 миллиарда рублей совместно с ВЭБ.РФ. Новый производственный корпус депо сможет обслуживать до 25 трамваев.Трамвайное депо под Екатеринбургом стало первым подобным объект на Урале, построенным в рамках концессионного соглашения. При создании депо учитывались не только характеристики низкопольных «Львят», но и удобство и безопасность работников. Отмечается, что для доступа на крыши трамваев, где находится техническая «начинка» вагонов, смонтирована автоматизированная антресоль с автоматическими замками и сигнализацией. Благодаря современному оснащению время на обслуживание трамваев в депо должно сократиться на 30%.Комплекс депо расположился на территории в два гектара и состоит из нескольких корпусов. В трехэтажном главном здании находятся технические и административно-бытовые помещения. В производственном корпусе – участки для обслуживания трамваев, помещение зарядки электрокаров-погрузчиков, мойка, комната отдыха и медпункт. На территории депо работает собственная котельная, трансформаторная и тяговая подстанции.Также в списке современного оборудования – четырёхстоечные мобильные домкраты, которые позволяют ускорить процесс подъема вагонов для ремонта. Кроме того, в депо установлен поворотный круг для сокращения времени на кантовку тележек. Моечный комплекс также автоматизирован: для управления процессом нужен только один оператор. Подчеркивается, что трамвайное движение по территории депо автоматизировано – инновационная система управления позволяет значительно увеличить скорость движения трамваев по стрелкам, сократить время маневров на территории депо и повысить общую надежность систем управления.Он также добавил, что ВЭБ.РФ внесли свой вклад в социокультурное развитие Екатеринбурга и Верхней Пышмы с помощью проекта «Ближе», который позволяет пассажирам трамвая во время поездки слушать о прошлом и настоящем уральских городов.Напомним, что первый в современной России междугородний трамвайный маршрут, который связал столицу Свердловской области и ее город-спутник, запущен в 2022 году. Масштабный проект реализован по концессии компанией «Мовиста Регионы».