Туристы из Екатеринбурга застряли в Таиланде из-за поломки самолёта





заверили в авиакомпании. «На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами, организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставлены напитки и питание»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Туристы из Екатеринбурга оказались вынуждены задержаться в Таиланде из-за поломки самолёта. Однако пострадали от технической исправности судна не только они. Ещё пять рейсов задержались по этой причине.Как сообщили в авиакомпании Red Wings задерживаются рейсы:Там также уточнили, что предварительно задержка должна будет составить 11 часов 45 минут.