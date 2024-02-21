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Туристы из Екатеринбурга застряли в Таиланде из-за поломки самолёта
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Туристы из Екатеринбурга оказались вынуждены задержаться в Таиланде из-за поломки самолёта. Однако пострадали от технической исправности судна не только они. Ещё пять рейсов задержались по этой причине.
Как сообщили в авиакомпании Red Wings задерживаются рейсы:
– 21 февраля WZ3087 Жуковский – Пхукет, WZ3040 Пхукет – Казань;
– 22 февраля WZ3039 Казань – Пхукет, WZ3046 Пхукет – Екатеринбург;
– 23 февраля WZ3045 Екатеринбург – Пхукет, WZ3088 Пхукет – Жуковский.
Там также уточнили, что предварительно задержка должна будет составить 11 часов 45 минут.
Как сообщили в авиакомпании Red Wings задерживаются рейсы:
– 21 февраля WZ3087 Жуковский – Пхукет, WZ3040 Пхукет – Казань;
– 22 февраля WZ3039 Казань – Пхукет, WZ3046 Пхукет – Екатеринбург;
– 23 февраля WZ3045 Екатеринбург – Пхукет, WZ3088 Пхукет – Жуковский.
«На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами, организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставлены напитки и питание»,
– заверили в авиакомпании.
Там также уточнили, что предварительно задержка должна будет составить 11 часов 45 минут.
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