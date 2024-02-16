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В Свердловской области электричкам алапаевского направления добавили две остановки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области для некоторых пригородных поездов на алапаевском направлении ввели две новых остановки. В пресс-службе СвЖД заявили, что они сделали это по запросам местных жителей.
Таким образом с понедельника, 19 февраля 2024 года, на поезда начали останавливаться на о.п. Катышка и разъезде Зыряновский (деревня Катышка и посёлок Зыряновский). Изменения коснулись следующих электричек:
– №6696 «Алапаевск – Каменск-Уральский» (отправление в 07.51 по местному времени), разъезд Зыряновский прибытие/отправление в 08.06 – 08.07, о.п. Катышка в 08.27 – 08.28, прибытие в Каменск-Уральский в 12.02;
– №6789 «Егоршино – Алапаевск» (отправление в 05.52), о.п. Катышка прибытие/отправление в 06.32 – 06.33, разъезд Зыряновский в 06.53 – 06.54, прибытие в Алапаевск в 07.09.
Отмечается, что при поезде с новых остановок, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформлять билеты через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора).
Таким образом с понедельника, 19 февраля 2024 года, на поезда начали останавливаться на о.п. Катышка и разъезде Зыряновский (деревня Катышка и посёлок Зыряновский). Изменения коснулись следующих электричек:
– №6696 «Алапаевск – Каменск-Уральский» (отправление в 07.51 по местному времени), разъезд Зыряновский прибытие/отправление в 08.06 – 08.07, о.п. Катышка в 08.27 – 08.28, прибытие в Каменск-Уральский в 12.02;
– №6789 «Егоршино – Алапаевск» (отправление в 05.52), о.п. Катышка прибытие/отправление в 06.32 – 06.33, разъезд Зыряновский в 06.53 – 06.54, прибытие в Алапаевск в 07.09.
Отмечается, что при поезде с новых остановок, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформлять билеты через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора).
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