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Свердловское УГИБДД предупредило о дорожных работах на Тюменском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В УГБИДД по Свердловской области предупреждают водителей о дорожных работах на трассе Екатеринбург – Тюмень в Белоярском районе.
Для того, чтобы почистить камеры, в районе 30-го километра трассы была временно сужена дорога в направлении Тюмени. В связи с этим автомобилистов призывают к бдительности и просят снижать скорость в районе проводимых работ.
Для того, чтобы почистить камеры, в районе 30-го километра трассы была временно сужена дорога в направлении Тюмени. В связи с этим автомобилистов призывают к бдительности и просят снижать скорость в районе проводимых работ.
«Руководствуйтесь требованиями временных дорожных знаков, соблюдайте ПДД»,
– просят в пресс-группе ГИБДД.
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