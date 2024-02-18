Свердловское УГИБДД предупредило о дорожных работах на Тюменском тракте





– просят в пресс-группе ГИБДД. «Руководствуйтесь требованиями временных дорожных знаков, соблюдайте ПДД»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В УГБИДД по Свердловской области предупреждают водителей о дорожных работах на трассе Екатеринбург – Тюмень в Белоярском районе.Для того, чтобы почистить камеры, в районе 30-го километра трассы была временно сужена дорога в направлении Тюмени. В связи с этим автомобилистов призывают к бдительности и просят снижать скорость в районе проводимых работ.