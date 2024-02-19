Технического директора «Водоканала» оштрафовали на 30 тысяч за загрязнение свердловских рек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Технического директора МУП «Водоканал» оштрафовали на 30 тысяч за загрязнение свердловских рек Камышенка, Северка, Исеть. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В ходе надзорных мероприятий, проведенных сотрудниками ведомства совместно со специалистами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», выяснилось, что концентрация загрязняющих веществ в выпусках сточных вод в реки была выше допустимой. В связи с этим природоохранный прокурор в отношении технического директора «Водоканала» возбудил дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты), по результатам рассмотрения которого должностное лицо оштрафовали. Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.Отмечается, что, помимо этого, сейчас Кировский районный суд Екатеринбурга рассматривает иск природоохранного прокурора о взыскании ущерба в размере свыше 364 тысяч рублей с «Водоканала» за загрязнение рек Камышенка и Северка в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод.