В Нижнесергинском районе возобновили организованный подвоз до школы для детей из двух деревень





– объяснили в прокуратуре. «Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети в зимний период привело к приостановлению органами ГИБДД организованной перевозки на школьных автобусах учащихся местных учреждений образования из отдаленных территорий по маршруту "дом-школа-дом"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнесергинском районе после вмешательства прокуратуры для детей, живущих в деревнях Шарама и Уфа-Шигири, относящихся к Михайловскому муниципальному образованию, возобновили организованный подвоз до школы и обратно до дома.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что школьный автобус перестал забирать детей из этих деревень из-за того отсутствия на остановках специальных дорожных знаков и освещения. Кроме этого, на одной из остановок была большая снежная куча, высотой несколько метров, которая закрывала для водителей обзор, чем создавала опасную ситуацию.В связи с этим прокуратура внесла представление главе Михайловского муниципального образования. В результате все необходимые условия для того, чтобы школьный автобус мог безопасно забирать детей, были созданы, а виновных должностных, как заявляется, лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.