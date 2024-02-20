Возрастное ограничение 18+

В Нижнесергинском районе возобновили организованный подвоз до школы для детей из двух деревень

17.39 Вторник, 20 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнесергинском районе после вмешательства прокуратуры для детей, живущих в деревнях Шарама и Уфа-Шигири, относящихся к Михайловскому муниципальному образованию, возобновили организованный подвоз до школы и обратно до дома.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что школьный автобус перестал забирать детей из этих деревень из-за того отсутствия на остановках специальных дорожных знаков и освещения. Кроме этого, на одной из остановок была большая снежная куча, высотой несколько метров, которая закрывала для водителей обзор, чем создавала опасную ситуацию.

«Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети в зимний период привело к приостановлению органами ГИБДД организованной перевозки на школьных автобусах учащихся местных учреждений образования из отдаленных территорий по маршруту "дом-школа-дом"»,

– объяснили в прокуратуре.


В связи с этим прокуратура внесла представление главе Михайловского муниципального образования. В результате все необходимые условия для того, чтобы школьный автобус мог безопасно забирать детей, были созданы, а виновных должностных, как заявляется, лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
После вмешательства прокуратуры жителям свердловской деревни сделали перерасчёт по вывозу мусора
20 февраля 2024
Свердловский посёлок обеспечили автобусным маршрутом после вмешательства прокуратуры
13 февраля 2024
Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка
16 февраля 2024
В Екатеринбурге на улице Большакова такси задавила велосипедиста
12 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Свердловской области ДТП всё чаще оформляют по европротоколам через приложения

Автострахование и киберриски обсудили на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:39 В Нижнесергинском районе возобновили организованный подвоз до школы для детей из двух деревень
17:13 Обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера в Екатеринбурге продлили арест до 27 мая
16:31 Прокуратура начала проверку после сообщения об осквернении символа воинской славы в Каменске-Уральском
16:06 В Екатеринбурге умер кинорежиссёр Владимир Макеранец
15:38 Свердловская область оказалась на четвёртом месте рейтинга по перспективности трудоустройства
14:42 Житель Новоуральска выращивал в своей квартире коноплю
14:22 Екатеринбург вошёл в топ-5 по количеству приобретённых eSIM в Telegram
13:44 В Свердловской области создали службу для оперативной помощи пенсионерам с «тревожными кнопкам»
13:01 После вмешательства прокуратуры жителям свердловской деревни сделали перерасчёт по вывозу мусора
12:28 В Екатеринбурге арестовали девушку с двойным гражданством по подозрению в госизмене
12:03 Жители Сухого Лога боятся выходить на улицу из-за собачьей стаи
11:40 В Екатеринбурге дело мужчины, обругавшего школьника в шапке с буквой Z, вновь передали в суд
11:07 Два человека пострадали в ДТП на Серовском тракте
10:45 В столице Урала прошёл форум по противодействию кибермошенничеству
09:55 В Свердловской области ищут 12-летнего мальчика из посёлка Сарапулка
09:34 Массовая драка произошла в екатеринбургском торговом центре из-за пролитого напитка
22:30 Один из горнодобытчиков Свердловской области объявил о продаже российского бизнеса из-за риска национализации
21:39 Пассажиры рейса «Сургут – Екатеринбург» устроили на борту дебош
20:50 В уралмашевском парке прошли необычные футбольные соревнования
19:51 В День защитника отечества пушки обстреляют небо из Парка Маяковского
19:26 Транспортная прокуратура потребовала осветить антенну в Нижнем Тагиле
18:34 В конце недели Льва Рубинштейна помянут в Ельцин Центре
18:10 Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков признал вину по делу об оправдании терроризма
17:50 В уральской столице начался первый этап капитального ремонта трёх улиц
17:13 Проблему кадрового голода в Свердловской области хотят решать с помощью осуждённых
16:25 В Нижнем Тагиле девушка на «ВАЗе» попала под поезд
Все новости Свердловской области
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
11:45 Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
17:38 Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
17:09 Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
17:03 В России резко вырос спрос на психологов
16:05 Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
15:03 В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие
14:41 В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
14:32 В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
14:24 Число недвижимости, распроданной на торгах, выросло на 5%
14:15 За 2023 год из российских школ уволились более 193 тысяч учителей
13:30 Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту
13:04 В Канзас-Сити в результате стрельбы на празднике пострадали 29 человек, один погиб
16:34 В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность
16:18 В Белогородской области из-за гололёда машину скорой буксировала пожарная
15:05 Петербуржец получил пожизненное за изнасилование собственных детей
Все новости России и мира
17:39 В Нижнесергинском районе возобновили организованный подвоз до школы для детей из двух деревень
17:13 Обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера в Екатеринбурге продлили арест до 27 мая
16:31 Прокуратура начала проверку после сообщения об осквернении символа воинской славы в Каменске-Уральском
16:06 В Екатеринбурге умер кинорежиссёр Владимир Макеранец
15:38 Свердловская область оказалась на четвёртом месте рейтинга по перспективности трудоустройства
14:51 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять с учета разрушенный или ветхий объект недвижимости
14:42 Житель Новоуральска выращивал в своей квартире коноплю
14:22 Екатеринбург вошёл в топ-5 по количеству приобретённых eSIM в Telegram
14:11 22 февраля в «Горьковке» состоятся литературные встречи
13:44 В Свердловской области создали службу для оперативной помощи пенсионерам с «тревожными кнопкам»
13:01 После вмешательства прокуратуры жителям свердловской деревни сделали перерасчёт по вывозу мусора
12:28 В Екатеринбурге арестовали девушку с двойным гражданством по подозрению в госизмене
12:03 Жители Сухого Лога боятся выходить на улицу из-за собачьей стаи
11:40 В Екатеринбурге дело мужчины, обругавшего школьника в шапке с буквой Z, вновь передали в суд
11:07 Два человека пострадали в ДТП на Серовском тракте
10:45 В столице Урала прошёл форум по противодействию кибермошенничеству
09:55 В Свердловской области ищут 12-летнего мальчика из посёлка Сарапулка
09:51 С соликамской управляющей компании взыскан ущерб за коммунальную аварию
09:34 Массовая драка произошла в екатеринбургском торговом центре из-за пролитого напитка
22:30 Один из горнодобытчиков Свердловской области объявил о продаже российского бизнеса из-за риска национализации
21:39 Пассажиры рейса «Сургут – Екатеринбург» устроили на борту дебош
20:50 В уралмашевском парке прошли необычные футбольные соревнования
19:51 В День защитника отечества пушки обстреляют небо из Парка Маяковского
19:26 Транспортная прокуратура потребовала осветить антенну в Нижнем Тагиле
18:34 В конце недели Льва Рубинштейна помянут в Ельцин Центре
18:10 Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков признал вину по делу об оправдании терроризма
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK