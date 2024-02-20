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В Нижнесергинском районе возобновили организованный подвоз до школы для детей из двух деревень
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнесергинском районе после вмешательства прокуратуры для детей, живущих в деревнях Шарама и Уфа-Шигири, относящихся к Михайловскому муниципальному образованию, возобновили организованный подвоз до школы и обратно до дома.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что школьный автобус перестал забирать детей из этих деревень из-за того отсутствия на остановках специальных дорожных знаков и освещения. Кроме этого, на одной из остановок была большая снежная куча, высотой несколько метров, которая закрывала для водителей обзор, чем создавала опасную ситуацию.
В связи с этим прокуратура внесла представление главе Михайловского муниципального образования. В результате все необходимые условия для того, чтобы школьный автобус мог безопасно забирать детей, были созданы, а виновных должностных, как заявляется, лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что школьный автобус перестал забирать детей из этих деревень из-за того отсутствия на остановках специальных дорожных знаков и освещения. Кроме этого, на одной из остановок была большая снежная куча, высотой несколько метров, которая закрывала для водителей обзор, чем создавала опасную ситуацию.
«Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети в зимний период привело к приостановлению органами ГИБДД организованной перевозки на школьных автобусах учащихся местных учреждений образования из отдаленных территорий по маршруту "дом-школа-дом"»,
– объяснили в прокуратуре.
В связи с этим прокуратура внесла представление главе Михайловского муниципального образования. В результате все необходимые условия для того, чтобы школьный автобус мог безопасно забирать детей, были созданы, а виновных должностных, как заявляется, лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
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