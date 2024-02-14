Прокуратура начала проверку после сообщения об осквернении символа воинской славы в Каменске-Уральском





– сообщили «Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетнего, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 20 февраля, в Каменске-Уральский неизвестные подожгли венок на обелиске «Синарским трубникам, погибшим в Великой Отечественной войне». Ситуацией заинтересовалась прокуратура.По данным ведомства, поджигал венок несовершеннолетний молодой человек. Сейчас его личность пытаются установить.