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Прокуратура начала проверку после сообщения об осквернении символа воинской славы в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 20 февраля, в Каменске-Уральский неизвестные подожгли венок на обелиске «Синарским трубникам, погибшим в Великой Отечественной войне». Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
По данным ведомства, поджигал венок несовершеннолетний молодой человек. Сейчас его личность пытаются установить.
По данным ведомства, поджигал венок несовершеннолетний молодой человек. Сейчас его личность пытаются установить.
«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетнего, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних»,
– сообщили «Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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