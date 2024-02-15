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В Екатеринбурге умер кинорежиссёр Владимир Макеранец
Фото: Свердловская организация Союза кинематографистов РФ
Председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России, кинорежиссёр и кинооператор Владимир Макеранец умер в возрасте 76 лет.
По данным КП-Екатеринбург, на днях его госпитализировали с инсультом.
Владимир Макеранец родился в Свердловске в 1947 году, с 1963 года работал на Свердловской киностудии. В числе его режиссёрских работ художественные фильмы «Золотой полоз», «Привет, малыш!», «Ты есть...», «Губернаторъ», операторских — «Дети, бегущие от грозы», «В полосе прибоя», «Будни и праздники Серафимы Глюкиной», «В стреляющей глуши», «Семён Дежнёв», «На берегу большой реки» и другие.
В 2003 году за вклад в развитие уральского кинематографа Макеранцу было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
По данным КП-Екатеринбург, на днях его госпитализировали с инсультом.
Владимир Макеранец родился в Свердловске в 1947 году, с 1963 года работал на Свердловской киностудии. В числе его режиссёрских работ художественные фильмы «Золотой полоз», «Привет, малыш!», «Ты есть...», «Губернаторъ», операторских — «Дети, бегущие от грозы», «В полосе прибоя», «Будни и праздники Серафимы Глюкиной», «В стреляющей глуши», «Семён Дежнёв», «На берегу большой реки» и другие.
В 2003 году за вклад в развитие уральского кинематографа Макеранцу было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
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