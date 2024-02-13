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Житель Новоуральска выращивал в своей квартире коноплю
Фото: «Патрульный участок» / Telegram
В Новоуральске 26-летний местный житель выращивал в своей квартире коноплю и делал из неё наркотики. В отношении него возбудили уголовное дело.
Как сообщили в «Патрульном участке», мужчина оборудовал у себя в квартире мини-лабораторию, в которой выращивал коноплю, из которой изготавливал марихуану. Полицейские изъяли 147,26 грамма, предположительно, наркотического вещества и 21 куст.
Как сообщили в «Патрульном участке», мужчина оборудовал у себя в квартире мини-лабораторию, в которой выращивал коноплю, из которой изготавливал марихуану. Полицейские изъяли 147,26 грамма, предположительно, наркотического вещества и 21 куст.
«Согласно результатам экспертизы, изъятое содержит наркотическое средство каннабисной группы. Помимо этого, полицией изъято оборудование и приспособления для выращивания конопли»,
– рассказали в телеграм-канале издания.
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