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Екатеринбург вошёл в топ-5 по количеству приобретённых eSIM в Telegram
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбург оказался в пятерке городов, жители которых охотнее всего начинают покупать виртуальные SIM-карты (eSIM) в телеграм-боте.
Вместе с уральской столицей рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Саратов. Как сообщили представители МТС, чаще всего покупают виртуальные SIM-карты в Telegram люди в возрасте 24-35 лет. На них приходится 27% продаж. При этом 70% владельцев eSIM – мужчины.
Интересно, что в боте можно выбрать не только тарифы, но и номера телефонов, а подтверждать личность можно через МТС ID.
Вместе с уральской столицей рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Саратов. Как сообщили представители МТС, чаще всего покупают виртуальные SIM-карты в Telegram люди в возрасте 24-35 лет. На них приходится 27% продаж. При этом 70% владельцев eSIM – мужчины.
Интересно, что в боте можно выбрать не только тарифы, но и номера телефонов, а подтверждать личность можно через МТС ID.
«С технологической точки зрения, Telegram позволяет обеспечивать комфортное взаимодействие с пользователем, не привязываясь к сессиям, а, следовательно, снижает уровень уязвимости к мошенничеству»,
– считает первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу компании Инесса Галактионова.
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