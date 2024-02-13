Екатеринбург вошёл в топ-5 по количеству приобретённых eSIM в Telegram





– считает первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу компании Инесса Галактионова. «С технологической точки зрения, Telegram позволяет обеспечивать комфортное взаимодействие с пользователем, не привязываясь к сессиям, а, следовательно, снижает уровень уязвимости к мошенничеству»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбург оказался в пятерке городов, жители которых охотнее всего начинают покупать виртуальные SIM-карты (eSIM) в телеграм-боте.Вместе с уральской столицей рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Саратов. Как сообщили представители МТС, чаще всего покупают виртуальные SIM-карты в Telegram люди в возрасте 24-35 лет. На них приходится 27% продаж. При этом 70% владельцев eSIM – мужчины.Интересно, что в боте можно выбрать не только тарифы, но и номера телефонов, а подтверждать личность можно через МТС ID.