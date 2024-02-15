После вмешательства прокуратуры жителям свердловской деревни сделали перерасчёт по вывозу мусора

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области после вмешательства прокуратуры жителям деревни Булдакова Камышловского района сделали перерасчёт за услуги по вывозу мусора.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, в ходе проверки выяснилось, что людям начисляли платежи за вывоз твердых коммунальных отходов при том, что индивидуальные договоры на данную услугу с жителями деревни не заключались. Это продолжалось с 2013 по 2016 год.В связи с выявленными нарушениями Камышловская межрайонная прокуратура руководителю муниципального унитарного предприятия «Зареченское» внесла представление об устранении выявленных нарушений. Обращаться в суд после этого не пришлось. Организация сделала перерасчёт 21 жителю и вернула деньги на общую сумму более 71 тысячи рублей.