В Екатеринбурге дело мужчины, обругавшего школьника в шапке с буквой Z, вновь передали в суд

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Дело 57-летнего Александра Неустроева, который обругал школьника в шапке с буквой Z, вновь передали в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Ранее районный суд по ходатайству следователя прекращал уголовное дело в отношении мужчины. Тогда ему был назначен штраф в размере 7 тысяч рублей. Этим случаем заинтересовались в Генеральной прокуратуре РФ, где изучили решение суда, прекратившего уголовное дело. Ведомство обнаружило нарушение, в связи с чем дало указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление. В итоге дело начали пересматривать.Напомним, что 21 апреля 2023 года Александр Неустроев, находясь у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге, выругался на мальчика в шапке с буквой Z. Сначала было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве. Но после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), а административное дело прекратили.