В Свердловской области ищут 12-летнего мальчика из посёлка Сарапулка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 12-летнего Романа Игошина из посёлка Сарапулка в Берёзовском городском округе. В последний раз ребёнка видели вчера, 19 февраля.Мальчик ростом 130 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами, каштанового цвета волосами. Был одет в пуховки цвета хаки, тёмную шапку с серой полоской и помпоном, чёрные болоньевые штаны, чёрные ботинки с белыми вставками сбоку на липучках и шарф-хомут светло-серого цвета.Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 694-75-00 или «112».Также позвонить можно участвующим в поисках волонтёрам поискового отряда «Прорыв» по телефону горячей линии +7 900 044-02-20 или старшему координатору поиска Надежде «Нафане» +7 952 130-33-70.