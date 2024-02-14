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В Свердловской области ищут 12-летнего мальчика из посёлка Сарапулка
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области ищут 12-летнего Романа Игошина из посёлка Сарапулка в Берёзовском городском округе. В последний раз ребёнка видели вчера, 19 февраля.
Мальчик ростом 130 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами, каштанового цвета волосами. Был одет в пуховки цвета хаки, тёмную шапку с серой полоской и помпоном, чёрные болоньевые штаны, чёрные ботинки с белыми вставками сбоку на липучках и шарф-хомут светло-серого цвета.
Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 694-75-00 или «112».
Также позвонить можно участвующим в поисках волонтёрам поискового отряда «Прорыв» по телефону горячей линии +7 900 044-02-20 или старшему координатору поиска Надежде «Нафане» +7 952 130-33-70.
Мальчик ростом 130 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами, каштанового цвета волосами. Был одет в пуховки цвета хаки, тёмную шапку с серой полоской и помпоном, чёрные болоньевые штаны, чёрные ботинки с белыми вставками сбоку на липучках и шарф-хомут светло-серого цвета.
Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 694-75-00 или «112».
Также позвонить можно участвующим в поисках волонтёрам поискового отряда «Прорыв» по телефону горячей линии +7 900 044-02-20 или старшему координатору поиска Надежде «Нафане» +7 952 130-33-70.
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