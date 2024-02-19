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В уралмашевском парке прошли необычные футбольные соревнования
Фото: телеграм-канал «Летний парк "Уралмаш" 2.0» / t.me/park_uralmash
В парке «Уралмаш», что на территории Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга, прошли необычные соревнования футболистов-любителей. Они не только гоняли мяч по снегу, но и делали это, надев вместо бутс валенки.
В районном соревновании по футболу в валенках участвовало около пятидесяти человек, — сообщает ВК-сообщество издания «Уралмаш-Эльмаш.РФ». Они разбились на восемь команд, в числе которых были команда гимназии №99, ученики школы №67, активисты дворового клуба «Шанс», студенты УиУ РАНХиГС и другие. Чтобы ноги футболистов не слишком увязали в снегу, усыпавшем «футбольное поле», организаторы выдали им валенки. Мероприятие было приурочено к приближающемуся Дню защитника Отечества.
Парк «Уралмаш» всё чаще привлекает внимание екатеринбуржцев, как привлекательное место для активного отдыха. Связано это с преображением парка, начавшимися после того, как его управление передали команде другого парка — ЦПКиО, а сам он в минувшем году выиграл голосование на финансирование по федеральной программе «Комфортная городская среда». Резко увеличилась посещаемость парка и после того, как в нём после многолетнего перерыва вновь установили Колесо обозрения.
В районном соревновании по футболу в валенках участвовало около пятидесяти человек, — сообщает ВК-сообщество издания «Уралмаш-Эльмаш.РФ». Они разбились на восемь команд, в числе которых были команда гимназии №99, ученики школы №67, активисты дворового клуба «Шанс», студенты УиУ РАНХиГС и другие. Чтобы ноги футболистов не слишком увязали в снегу, усыпавшем «футбольное поле», организаторы выдали им валенки. Мероприятие было приурочено к приближающемуся Дню защитника Отечества.
Парк «Уралмаш» всё чаще привлекает внимание екатеринбуржцев, как привлекательное место для активного отдыха. Связано это с преображением парка, начавшимися после того, как его управление передали команде другого парка — ЦПКиО, а сам он в минувшем году выиграл голосование на финансирование по федеральной программе «Комфортная городская среда». Резко увеличилась посещаемость парка и после того, как в нём после многолетнего перерыва вновь установили Колесо обозрения.
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