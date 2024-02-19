В уралмашевском парке прошли необычные футбольные соревнования

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В парке «Уралмаш», что на территории Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга, прошли необычные соревнования футболистов-любителей. Они не только гоняли мяч по снегу, но и делали это, надев вместо бутс валенки.В районном соревновании по футболу в валенках участвовало около пятидесяти человек, — сообщает ВК-сообщество издания «Уралмаш-Эльмаш.РФ». Они разбились на восемь команд, в числе которых были команда гимназии №99, ученики школы №67, активисты дворового клуба «Шанс», студенты УиУ РАНХиГС и другие. Чтобы ноги футболистов не слишком увязали в снегу, усыпавшем «футбольное поле», организаторы выдали им валенки. Мероприятие было приурочено к приближающемуся Дню защитника Отечества.Парк «Уралмаш» всё чаще привлекает внимание екатеринбуржцев, как привлекательное место для активного отдыха. Связано это с преображением парка, начавшимися после того, как его управление передали команде другого парка — ЦПКиО, а сам он в минувшем году выиграл голосование на финансирование по федеральной программе «Комфортная городская среда». Резко увеличилась посещаемость парка и после того, как в нём после многолетнего перерыва вновь установили Колесо обозрения.