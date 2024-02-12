В День защитника отечества пушки обстреляют небо из Парка Маяковского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Территория Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского станет на короткое время местом дислокации для шести побывавших на войне пушек. Из них будут палить по небу холостыми 23 февраля, в День защитника отечества.Конечно, холостые выстрелы неспособны расцветить небо красивыми фейерверками. «Старушек», побывавших на фронтах Великой Отечественной войны, прикатят в Парк Маяковского для пущего звукового эффекту: уж очень внушительно говорят они своё «ба-бах». Ну, и для лишнего напоминания екатеринбуржцам о самой памятной, тяжёлой, трагической и одновременно героической войне, в которой плечом к плечу противостояли фашистскому вторжению русские, украинцы, башкирцы, евреи, грузины и представители множества других национальностей.Шесть фронтовых пушек — это 76-миллиметровые противотанковые пушки ЗИС-3. Они были выпущены в 1942 году, в самый разгар войны, — приводит подробности официальный портал Екатеринбург.РФ. Из них по небу бабахнут 30 раз с промежутком в 20 секунд. Специалисты-пиротехники должны будут постараться, чтобы одновременно с этими «бабахами» в небе огромными разноцветными цветами распускались фейерверки. Для этого готовят более 500 салютных изделий: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль». В салютную батарею входит 70 больших шаров калибра 125 миллиметров и 100 маленьких калибром 105 миллиметров, — сообщает официальный портал.