Возрастное ограничение 18+
Транспортная прокуратура потребовала осветить антенну в Нижнем Тагиле
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Права пассажиров аэротранспорта на безопасные полёты защитила Нижнетагильская транспортная прокуратура. Её сотрудники обнаружили отсутствие световых сигналов на высотном сооружении, что и создавало опасность для самолётов и других летающих аппаратов.
Нарушения были обнаружены «по наводке» местного жителя, который на личном приёме у заместителя транспортного прокурора сообщил об отсутствии освещения на антенно-башенном сооружении. Прокурорская проверка факт этот подтвердила. В адрес балансодержателя сооружения было внесено представление с требованием обеспечить вышку световым ограждением.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, после прокурорского представления нарушение было устранено. Низко пролетающие над Нижним Тагилом самолёты и вертолёты больше не рискуют в темноте зацепить верхушку сооружения.
Для справки, световое ограждение — это огни для светосигнальной маркировки высотных объектов. Они предупреждают пилотов в тёмное время суток и в условиях плохой видимости о наземных препятствиях большой высотности. Согласно действующим в России правилам, световым ограждением должны обозначаться объекты высотой 100 метров и выше. Возле аэродромов световые ограждения ставят и на более низкие сооружения.
Нарушения были обнаружены «по наводке» местного жителя, который на личном приёме у заместителя транспортного прокурора сообщил об отсутствии освещения на антенно-башенном сооружении. Прокурорская проверка факт этот подтвердила. В адрес балансодержателя сооружения было внесено представление с требованием обеспечить вышку световым ограждением.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, после прокурорского представления нарушение было устранено. Низко пролетающие над Нижним Тагилом самолёты и вертолёты больше не рискуют в темноте зацепить верхушку сооружения.
Для справки, световое ограждение — это огни для светосигнальной маркировки высотных объектов. Они предупреждают пилотов в тёмное время суток и в условиях плохой видимости о наземных препятствиях большой высотности. Согласно действующим в России правилам, световым ограждением должны обозначаться объекты высотой 100 метров и выше. Возле аэродромов световые ограждения ставят и на более низкие сооружения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле девушка на «ВАЗе» попала под поезд
19 февраля 2024
19 февраля 2024
Более 1,4 миллиона долга по зарплатам выплатило екатеринбургское предприятие по требованию прокуратуры
15 февраля 2024
15 февраля 2024
Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка
16 февраля 2024
16 февраля 2024