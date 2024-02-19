Транспортная прокуратура потребовала осветить антенну в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Права пассажиров аэротранспорта на безопасные полёты защитила Нижнетагильская транспортная прокуратура. Её сотрудники обнаружили отсутствие световых сигналов на высотном сооружении, что и создавало опасность для самолётов и других летающих аппаратов.Нарушения были обнаружены «по наводке» местного жителя, который на личном приёме у заместителя транспортного прокурора сообщил об отсутствии освещения на антенно-башенном сооружении. Прокурорская проверка факт этот подтвердила. В адрес балансодержателя сооружения было внесено представление с требованием обеспечить вышку световым ограждением.Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, после прокурорского представления нарушение было устранено. Низко пролетающие над Нижним Тагилом самолёты и вертолёты больше не рискуют в темноте зацепить верхушку сооружения.Для справки, световое ограждение — это огни для светосигнальной маркировки высотных объектов. Они предупреждают пилотов в тёмное время суток и в условиях плохой видимости о наземных препятствиях большой высотности. Согласно действующим в России правилам, световым ограждением должны обозначаться объекты высотой 100 метров и выше. Возле аэродромов световые ограждения ставят и на более низкие сооружения.