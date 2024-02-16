Свердловский «Уралуправтодор» предупредил о пробке на Пермском тракте





– говорится в сообщении. «Внимание! На автодороге Р-242 км 315 – км 324 затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«Уралуправтодор» предупреждает о пробке на Пермском тракте со стороны Екатеринбурга. Автомобильный затор образовался с 315-го по 324-й километр трассы.В связи с этим автомобилистам предлагают объезжать этот участок через Первоуральск, посёлок Билимбай и сел Первомайское со съездом на 326-м километре и с возвращением на дорогу на 290-м километре.