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Свердловский «Уралуправтодор» предупредил о пробке на Пермском тракте

15.57 Понедельник, 19 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Уралуправтодор» предупреждает о пробке на Пермском тракте со стороны Екатеринбурга. Автомобильный затор образовался с 315-го по 324-й километр трассы.

«Внимание! На автодороге Р-242 км 315 – км 324 затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ!»,

– говорится в сообщении.


В связи с этим автомобилистам предлагают объезжать этот участок через Первоуральск, посёлок Билимбай и сел Первомайское со съездом на 326-м километре и с возвращением на дорогу на 290-м километре.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:57 В центре Екатеринбурга задержали трех человек
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