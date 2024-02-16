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Свердловский «Уралуправтодор» предупредил о пробке на Пермском тракте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Уралуправтодор» предупреждает о пробке на Пермском тракте со стороны Екатеринбурга. Автомобильный затор образовался с 315-го по 324-й километр трассы.
В связи с этим автомобилистам предлагают объезжать этот участок через Первоуральск, посёлок Билимбай и сел Первомайское со съездом на 326-м километре и с возвращением на дорогу на 290-м километре.
«Внимание! На автодороге Р-242 км 315 – км 324 затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ!»,
– говорится в сообщении.
В связи с этим автомобилистам предлагают объезжать этот участок через Первоуральск, посёлок Билимбай и сел Первомайское со съездом на 326-м километре и с возвращением на дорогу на 290-м километре.
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