Возрастное ограничение 18+

Более 700 тысяч рублей собрали для детского онкоцентра на благотворительном хоккейном матче в Екатеринбурге

15.37 Понедельник, 19 февраля 2024
Фото: ХК «Автомобилист»
Более 700 тысяч рублей собрали на благотворительном хоккейном матче между екатеринбургским ХК «Автомобилист» и омским ХК «Авангард», который прошёл 15 февраля в КРК «Уралец».

«Победная игра "Автомобилиста" была посвящена Международному дню борьбы с детским раком. Цель – поддержать подопечных Благотворительного фонда "Дети России" – пациентов Центра детской онкологи и гематологии ОДКБ Екатеринбурга»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» в ХК «Автомобилист».


Главными героями благотворительной игры стали юные Вера Абатурова, Лев Лаврунов и Варя Кормильцева, которые справились с онкологией. Ребята провели торжественное вбрасывание, зачитали составы игроков перед выходом на игру и поддержали хоккеистов «Автомобилиста» перед разминкой. Дети признались, что для них большая честь помочь тем, кто сейчас проходит лечение, скорее выздороветь, для них это яркое событие, которое запомнится надолго.


Фото: ХК «Автомобилист»


Игроки выступали со специальными шевронами на одежде в виде золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. Такие же памятные знаки в виде сверкающей золотистой ленточки раздавали болельщикам «Автомобилиста» и «Авангарда» за благотворительное пожертвование.

Отмечается, что гости охотно приобретали сувениры из линейки уникального мерча: шарфы, футболки, шайбы, ремувки и игрушки с уникальным принтом, выполненным на основе серии рисунков, созданных маленькими пациентами вместе ветеранами уральского хоккея – олимпийским чемпионом, чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Павлом Дацюком, а также опытными ветеранами клуба Алексеем Булатовым и Дмитрием Устюжаниным. Все полученные средства направили на помощь детям.

Общая сумма, собранная на помощь детскому онкоцентру, составила 733 600 рублей. Этих денег достаточно для того, чтобы приобрести современный микроскоп для повседневных исследований в лаборатории медицинского учреждения.


Фото: ХК «Автомобилист»


«Мы увидели большой интерес среди болельщиков. Почувствовали волну поддержки. Вновь убедились – аудитория Клуба "Автомобилист" легко отзывается на предложение поучаствовать в общем хорошем деле. Спасибо за это всем гостям матча!»,

– отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России».


По словам администрации Хоккейного клуба «Автомобилист», организация таких мероприятий связана с большим количеством дополнительных сложностей. Но позитивный отклик, который получает клуб после традиционных благотворительных матчей, стоит этих усилий.

За шесть лет проведения акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга Хоккейный клуб «Автомобилист» и Благотворительный фонд «Дети России» собрали более 4 800 000 рублей на обновление технологической базы клиники.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
ХК «Автомобилист» проведёт благотворительный матч в поддержку екатеринбургского детского онкоцентра
13 февраля 2024
Вышедшего на одиночный пикет к полпредству в Екатеринбурге Дмитрия Бахтина задержали
15 февраля 2024
Живописец выставил на продажу свои картины, чтобы помочь в сборе на лечение тюменскому мальчику
16 февраля 2024
Екатеринбуржцы должны более 32 миллионов по административным штрафам
11 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Свердловской области ДТП всё чаще оформляют по европротоколам через приложения

Автострахование и киберриски обсудили на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:57 Свердловский «Уралуправтодор» предупредил о пробке на Пермском тракте
15:37 Более 700 тысяч рублей собрали для детского онкоцентра на благотворительном хоккейном матче в Екатеринбурге
14:41 В Красноуфимском районе обвинили в убийстве местного жителя
14:09 В Сысерти мужчина на УАЗ «Патриоте» сбил 12-летнего мальчика
13:46 Екатеринбургская прокуратура заинтересовалась строительными работами рядом с Усадьбой Жолобова
13:10 В Свердловской области на 28,5 миллиарда увеличили финансирование требующих строительство программ
12:35 Прокуратура начала проверку после нападения собаки на 13-летнюю екатеринбурженку
12:07 Юный спортсмен из хоккейной команды, угодившей в смертельное ДТП в Невьянском районе, вышел из комы
11:30 Глава СК заинтересовался ситуацией оставшейся без жилья жительницы Каменска-Уральского
11:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП на улице Горького
10:41 В Сухом Логу местного жителя оштрафовали за угрозы сотрудникам полиции
10:00 Попавшая под колёса грузовика пенсионерка из Ивделя скончалась в больнице
09:28 Синоптики предупреждают о перепадах температуры от -3°C до -24°C в Свердловской области
16:57 В центре Екатеринбурга задержали трех человек
15:07 В Екатеринбурге на мужчину напали, когда он приехал за услугами 18+
14:54 На 58 км автодороги «Екатеринбург – Тюмень» сузилась проезжая часть
14:42 Автоинспекторы в Новоуральске покормили птиц и провели беседу со школьниками
14:04 В Свердловской области на трассе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
13:46 В Харитоновском парке проходит заключительный день фестиваля «Не темно»
13:18 Екатеринбуржцы предпочитают проводить выходные за спортом, прогулками и общением с семьей
11:57 В Свердловской области в ночном клубе произошел конфликт, который закончился кровью
11:22 Мужчину в Нижнем Тагиле жестоко избили на улице
10:52 В Алапаевске пожарные спасли двоих детей при пожаре
10:30 По итогам прошедших суток в Свердловской области задержали троих человек, которые возлагали цветы в память об Алексее Навальном
19:52 В Екатеринбурге на улице Титова случилось ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля
19:01 В Екатеринбурге пересоздали отделение общества охраны памятников истории и культуры
Все новости Свердловской области
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
11:45 Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
17:38 Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
17:09 Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
17:03 В России резко вырос спрос на психологов
16:05 Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
15:03 В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие
14:41 В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
14:32 В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
14:24 Число недвижимости, распроданной на торгах, выросло на 5%
14:15 За 2023 год из российских школ уволились более 193 тысяч учителей
13:30 Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту
13:04 В Канзас-Сити в результате стрельбы на празднике пострадали 29 человек, один погиб
16:34 В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность
16:18 В Белогородской области из-за гололёда машину скорой буксировала пожарная
15:05 Петербуржец получил пожизненное за изнасилование собственных детей
14:08 Набиуллина: гражданам возмещают менее 10% средств, похищенных телефонными мошенниками
18:12 МЧС: в Москве кот спас ребенка от пожара
Все новости России и мира
15:57 Свердловский «Уралуправтодор» предупредил о пробке на Пермском тракте
15:37 Более 700 тысяч рублей собрали для детского онкоцентра на благотворительном хоккейном матче в Екатеринбурге
15:05 Ученые ПНИПУ создали экологичный и прочный дорожный материал с использованием канистр для моторного масла
15:03 В январе 2024 года в Прикамье на кадастровый учет поставлено более тысячи индивидуальных жилых домов
14:41 В Красноуфимском районе обвинили в убийстве местного жителя
14:09 В Сысерти мужчина на УАЗ «Патриоте» сбил 12-летнего мальчика
13:46 Екатеринбургская прокуратура заинтересовалась строительными работами рядом с Усадьбой Жолобова
13:10 В Свердловской области на 28,5 миллиарда увеличили финансирование требующих строительство программ
12:35 Прокуратура начала проверку после нападения собаки на 13-летнюю екатеринбурженку
12:07 Юный спортсмен из хоккейной команды, угодившей в смертельное ДТП в Невьянском районе, вышел из комы
11:30 Глава СК заинтересовался ситуацией оставшейся без жилья жительницы Каменска-Уральского
11:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП на улице Горького
10:41 В Сухом Логу местного жителя оштрафовали за угрозы сотрудникам полиции
10:37 В Пермском крае снижаются долги по заработной плате
10:00 Попавшая под колёса грузовика пенсионерка из Ивделя скончалась в больнице
09:28 Синоптики предупреждают о перепадах температуры от -3°C до -24°C в Свердловской области
16:57 В центре Екатеринбурга задержали трех человек
15:07 В Екатеринбурге на мужчину напали, когда он приехал за услугами 18+
14:54 На 58 км автодороги «Екатеринбург – Тюмень» сузилась проезжая часть
14:42 Автоинспекторы в Новоуральске покормили птиц и провели беседу со школьниками
14:04 В Свердловской области на трассе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
13:46 В Харитоновском парке проходит заключительный день фестиваля «Не темно»
13:18 Екатеринбуржцы предпочитают проводить выходные за спортом, прогулками и общением с семьей
11:57 В Свердловской области в ночном клубе произошел конфликт, который закончился кровью
11:22 Мужчину в Нижнем Тагиле жестоко избили на улице
10:52 В Алапаевске пожарные спасли двоих детей при пожаре
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK