Более 700 тысяч рублей собрали для детского онкоцентра на благотворительном хоккейном матче в Екатеринбурге





– рассказали «Вечерним ведомостям» в ХК «Автомобилист». «Победная игра "Автомобилиста" была посвящена Международному дню борьбы с детским раком. Цель – поддержать подопечных Благотворительного фонда "Дети России" – пациентов Центра детской онкологи и гематологии ОДКБ Екатеринбурга»,

Фото: ХК «Автомобилист»

Фото: ХК «Автомобилист»





– отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». «Мы увидели большой интерес среди болельщиков. Почувствовали волну поддержки. Вновь убедились – аудитория Клуба "Автомобилист" легко отзывается на предложение поучаствовать в общем хорошем деле. Спасибо за это всем гостям матча!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Более 700 тысяч рублей собрали на благотворительном хоккейном матче между екатеринбургским ХК «Автомобилист» и омским ХК «Авангард», который прошёл 15 февраля в КРК «Уралец».Главными героями благотворительной игры стали юные Вера Абатурова, Лев Лаврунов и Варя Кормильцева, которые справились с онкологией. Ребята провели торжественное вбрасывание, зачитали составы игроков перед выходом на игру и поддержали хоккеистов «Автомобилиста» перед разминкой. Дети признались, что для них большая честь помочь тем, кто сейчас проходит лечение, скорее выздороветь, для них это яркое событие, которое запомнится надолго.Игроки выступали со специальными шевронами на одежде в виде золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. Такие же памятные знаки в виде сверкающей золотистой ленточки раздавали болельщикам «Автомобилиста» и «Авангарда» за благотворительное пожертвование.Отмечается, что гости охотно приобретали сувениры из линейки уникального мерча: шарфы, футболки, шайбы, ремувки и игрушки с уникальным принтом, выполненным на основе серии рисунков, созданных маленькими пациентами вместе ветеранами уральского хоккея – олимпийским чемпионом, чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Павлом Дацюком, а также опытными ветеранами клуба Алексеем Булатовым и Дмитрием Устюжаниным. Все полученные средства направили на помощь детям.Общая сумма, собранная на помощь детскому онкоцентру, составила 733 600 рублей. Этих денег достаточно для того, чтобы приобрести современный микроскоп для повседневных исследований в лаборатории медицинского учреждения.По словам администрации Хоккейного клуба «Автомобилист», организация таких мероприятий связана с большим количеством дополнительных сложностей. Но позитивный отклик, который получает клуб после традиционных благотворительных матчей, стоит этих усилий.За шесть лет проведения акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга Хоккейный клуб «Автомобилист» и Благотворительный фонд «Дети России» собрали более 4 800 000 рублей на обновление технологической базы клиники.