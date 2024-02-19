В Сысерти мужчина на УАЗ «Патриоте» сбил 12-летнего мальчика

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Сысерти напротив 59-го дома по улице Карла Маркса водитель УАЗ «Патриота» сбил 12-летнего мальчика, находившегося на придомовой территории. Ребёнка госпитализировали в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга.Инцидент произошёл ещё в пятницу, 16 февраля, вечером, около 17.00. Водитель УАЗа сбил мальчика, когда въезжал на парковку рядом с домом. Как мужчина объяснил госавтоинспекторам, он видел ребёнка, но не думал, что заденет его, когда будет проезжать мимо, рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.По словам пострадавшего мальчика, его одежда зацепилась за автомобиль, и он упал, в результате чего машина одним колесом проехала по его правой ноге. В момент аварии он был без взрослых.