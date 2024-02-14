Екатеринбургская прокуратура заинтересовалась строительными работами рядом с Усадьбой Жолобова





– пообещали в ведомстве. «В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства об охране объектов культурного наследия. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась строительными работами, которые ведутся рядом с Усадьбой Жолобова. Она признана объектом культурного наследия регионального значения. На место выехал заместитель прокурора уральской столицы.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, неустановленные лица пригнали к памятнику архитектуры строительную технику и начали рядом производственные работы. Сейчас сотрудники надзорного органа намерены установить имеют ли рабочие проектную документацию об обеспечении сохранности объекта культурного наследия при проведении работ и иные документы, необходимые для проведения строительных работ у подобных объектов.