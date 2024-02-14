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Екатеринбургская прокуратура заинтересовалась строительными работами рядом с Усадьбой Жолобова
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась строительными работами, которые ведутся рядом с Усадьбой Жолобова. Она признана объектом культурного наследия регионального значения. На место выехал заместитель прокурора уральской столицы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, неустановленные лица пригнали к памятнику архитектуры строительную технику и начали рядом производственные работы. Сейчас сотрудники надзорного органа намерены установить имеют ли рабочие проектную документацию об обеспечении сохранности объекта культурного наследия при проведении работ и иные документы, необходимые для проведения строительных работ у подобных объектов.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, неустановленные лица пригнали к памятнику архитектуры строительную технику и начали рядом производственные работы. Сейчас сотрудники надзорного органа намерены установить имеют ли рабочие проектную документацию об обеспечении сохранности объекта культурного наследия при проведении работ и иные документы, необходимые для проведения строительных работ у подобных объектов.
«В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства об охране объектов культурного наследия. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,
– пообещали в ведомстве.
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