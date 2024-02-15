Прокуратура начала проверку после нападения собаки на 13-летнюю екатеринбурженку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура Ленинского района начала проверку в связи с нападением собаки на 13-летнюю девочку на территории садоводческого товарищества «Надежда» в субботу, 17 февраля.В ходе проверки надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья. В частности, сотрудники прокуратуры выяснят, был ли заключен контракт на отлов безнадзорных животных, и установят другие обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Кроме этого, ведомство обещает рассмотреть вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка.